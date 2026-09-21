Tânia Rego - Agência Brasil Rio terá semana inteira de ventos fortes

Depois de passar um final de semana inteiro com o tempo aberto, o Rio de Janeiro voltará a ter dias chuvosos com ventos fortes começando já nesta segunda-feira (21).

Segundo o Sistema meteorológico da prefeitura Alerta Rio, a previsão de hoje é de nebulosidade variada, com chuva fraca isolada no período da manhã, com pancadas mais intensas na parte da noite.

Os ventos estarão moderados, entre 18,5km/h a 51,9km/h, mas com possibilidade de rajadas mais fortes chegando de 52km/h até 76km/h.

Apesar do tempo fechado, as temperaturas estarão em elevação com mínima prevista de 22°C e máxima de 35°C.

Cidade em estágio 2 e recomendações

Em virtude da possibilidade dos ventos de até 76km/h, o Rio de Janeiro segue no Estágio 2 do protocolo de operações e o Centro de Operações de Resiliência (Cor-Rio) enviou as seguintes recomendações:

Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar.

Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.



Previsão para os próximos dias

Segundo o Alerta Rio, a previsão de ventos fortes que podem chegar até a 76km/h segue pelo menos até a próxima sexta-feira (25).

Aliado a isso, na terça-feira (22), devido à atuação de áreas de instabilidade, a previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios.

Na quarta-feira (23), com a passagem de uma frente fria, a previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva durante a madrugada passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia.





Na quinta-feira (24), a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada.

Na sexta-feira (25), há previsão de chuva fraca isolada na madrugada. No restante do dia não há previsão de chuva e a nebulosidade diminuirá.