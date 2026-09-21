Depois de passar um final de semana inteiro com o tempo aberto, o Rio de Janeiro voltará a ter dias chuvosos com ventos fortes começando já nesta segunda-feira (21).
Segundo o Sistema meteorológico da prefeitura Alerta Rio, a previsão de hoje é de nebulosidade variada, com chuva fraca isolada no período da manhã, com pancadas mais intensas na parte da noite.
Os ventos estarão moderados, entre 18,5km/h a 51,9km/h, mas com possibilidade de rajadas mais fortes chegando de 52km/h até 76km/h.
Apesar do tempo fechado, as temperaturas estarão em elevação com mínima prevista de 22°C e máxima de 35°C.
Cidade em estágio 2 e recomendações
Em virtude da possibilidade dos ventos de até 76km/h, o Rio de Janeiro segue no Estágio 2 do protocolo de operações e o Centro de Operações de Resiliência (Cor-Rio) enviou as seguintes recomendações:
- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar.
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.
Previsão para os próximos dias
Segundo o Alerta Rio, a previsão de ventos fortes que podem chegar até a 76km/h segue pelo menos até a próxima sexta-feira (25).
Aliado a isso, na terça-feira (22), devido à atuação de áreas de instabilidade, a previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios.
Na quarta-feira (23), com a passagem de uma frente fria, a previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva durante a madrugada passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia.
Na quinta-feira (24), a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada.
Na sexta-feira (25), há previsão de chuva fraca isolada na madrugada. No restante do dia não há previsão de chuva e a nebulosidade diminuirá.