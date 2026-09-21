Rio terá semana inteira de ventos fortes
Tânia Rego - Agência Brasil
Rio terá semana inteira de ventos fortes

Depois de passar um final de semana inteiro com o tempo aberto, o Rio de Janeiro voltará a ter dias chuvosos com ventos fortes começando já nesta segunda-feira (21). 

Segundo o Sistema meteorológico da prefeitura Alerta Rio, a previsão de hoje é de nebulosidade variada, com chuva fraca isolada no período da manhã, com pancadas mais intensas na parte da noite. 

Os ventos estarão moderados, entre 18,5km/h a 51,9km/h, mas com possibilidade de rajadas mais fortes chegando de 52km/h até 76km/h.

Apesar do tempo fechado, as temperaturas estarão em elevação com mínima prevista de 22°C e máxima de 35°C. 

Cidade em estágio 2 e recomendações

Em virtude da possibilidade dos ventos de até 76km/h, o Rio de Janeiro segue no Estágio 2 do protocolo de operações e o Centro de Operações de Resiliência (Cor-Rio) enviou as seguintes recomendações:

  • Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
  • Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar.
  •  Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
  • Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
  • Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.


Previsão para os próximos dias

Segundo o Alerta Rio, a previsão de ventos fortes que podem chegar até a 76km/h segue pelo menos até a próxima sexta-feira (25).

Aliado a isso, na terça-feira (22), devido à atuação de áreas de instabilidade, a previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios.

 Na quarta-feira (23), com a passagem de uma frente fria, a previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva durante a madrugada passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia. 


Na quinta-feira (24), a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada. 

Na sexta-feira (25), há previsão de chuva fraca isolada na madrugada. No restante do dia não há previsão de chuva e a nebulosidade diminuirá.

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