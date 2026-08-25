Cadu Barbosa / iG Rodrigo Neves (PSD) e Eduardo Caveliere (PSD) com o acordo entre as prefeituras assinadas

As prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói (RJ) selaram uma parceria, nesta terça-feira (25), para integrar os sistemas de inteligência e segurança das cidades e criar um cinturão de vigilância eletrônica contra o crime. A medida busca asfixiar principalmente as quadrilhas especializadas em roubos de veículos e cargas que cruzam a divisa entre os municípios.

O acordo de cooperação foi assinado pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), e pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), durante apresentação realizada no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).

Como vai funcionar o cinturão de segurança

Cadu Barbosa / iG Acordo de cooperação entre as prefeituras de Rio e Niterói





Pelo lado do Rio, está a tecnologia da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS) , que conta com mais de 13 mil equipamentos, sendo mais de 3.500 supercâmeras, que ampliam a capacidade de produção e análise de informações.

Já por Niterói, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) conta com videomonitoramento, cercamento eletrônico e acionamento das forças de segurança em tempo real. A cidade conta com portais nas entradas e saídas e com ShotsPotter, sistema que identifica disparos de armas de fogo em segundos, indicando sua localização exata e o tipo de armamento utilizado.

A integração dos sistemas de ambos os municípios cria uma barreira tecnológica que cobre pontos estratégicos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As principais frentes do projeto são:

Cadu Barbosa / iG Cinturão de monitoramento entre Rio e Niterói





Monitoramento completo que começa nos acessos à ponte Rio-Niterói e se estende até o final da avenida Brasil.

Mais de 144 equipamentos integrados capazes de ler até 180 mil placas de veículos por dia em tempo real.

Instalação de uma barreira eletrônica na subida da ponte Rio-Niterói, no lado da capital, para rastrear carros roubados cruzando a divisa.

Assim que um veículo suspeito passar pelas câmeras da capital, o sistema de Niterói será alertado imediatamente, e vice-versa.

Impacto da tecnologia nos números da Segurança Pública

Cadu Barbosa / iG Davi Carreiro, presidente da CIVITAS durante a apresentação





Segundo a prefeitura de Niterói, graças ao trabalho da CISP o roubo de veículos reduziu a média de 250 veículos roubados por mês para apenas cinco em agosto deste ano.

Outro dado que, segundo o prefeito Rodrigo Neves (PSD), aponta o sucesso do sistema é que a cidade registrou apenas três roubos de carga neste semestre.

No Rio, a CIVITAS, que possui mais, tem como o seu maior usuário de imagens a própria Polícia Civil do estado. Segundo o prefeito Eduardo Caveliere (PSD), a corporação responde por 85% das demandas para investigações.

O sistema opera cerca de 50 pedidos de investigação por dia das forças de segurança e já apoiou mais de 6.400 casos nos últimos dois anos.

Como casos de destaque, Rodrigo Neves (PDT), citou que cerco inteligente de Niterói permitiu à polícia prender o assassino de um policial civil na Região Oceânica da cidade em menos de duas horas após o latrocínio, rastreando seu trajeto de fuga.

Já o prefeito Eduardo Caveliere (PSD), citou o apoio da CIVITAS nas investigações para localizar grupo que matou um ciclista em Copacabana, na Zona Sul da cidade, após acusá-lo injustamente de roubo.





Expansão do cerco eletrônico

Para fechar as portas de entrada de criminosos na capital fluminense, a prefeitura do Rio planeja implantar um total de 56 muralhas digitais.

Além do ponto na ponte Rio-Niterói, a prefeitura do Rio já instalou barreiras em Vigário Geral, na divisa com Duque de Caxias, e planeja avançar no mês de setembro com novas muralhas na linha vermelha até os limites com Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.