Reprodução/INMET Aviso laranja do Inmet de vendaval nesta sexta-feira (21)

Uma nova tempestade de ventos se aproxima do Rio de Janeiro, e os efeitos devem ser sentidos logo no final da manhã desta Sexta-feira (21). Com atenção as rajadas que podem chegar aos 100 km/h, a prefeitura subiu a cidade para o estágio 2 e divulgou recomendações de segurança para a população.

Segundo oemitiu, o alerta de ventos mais severos vale entre 12h e 23h59 de sexta. Mas segundo a prefeitura do Rio, desde às 10h reflexos dajá poderão estar presentes em pontos da cidade.

A expectativa, é que asfiquem entre os

Ainda de acordo com o, o alerta emitido para ono Rio de Janeiro é classificado como laranja (perigo), o segundo mais grave em uma escala de três que conta também com o alerta amarelo (Perigo potencial) e Vermelho (Grande perigo).





Recomendações da Prefeitura



O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) colocou o Rio de Janeiro entrou em Estágio 2, o segundo nível em uma escala de cinco que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Fechar as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

Evitar deixar objetos que possam cair em locais altos;

Manter as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

E se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Devido aos riscos, no comunicado a prefeitura recomendou aos cariocas que estiveram em casa:

Para aqueles que estiverem na rua no momento do vendaval, as recomendações são:

Não se abrigar debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

Evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

Evitar ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

Evitar passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Não queimar lixo ou colocar fogo em terrenos para remover vegetação, não acender fogueiras ou jogar bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

Como se manter atualizado



No comunicado, a Prefeitura também recomendou a população do Rio de Janeiro se manter atento às atualizações da previsão do Alerta Rio, por meio dos canais oficiais de comunicação do COR.

Os cariocas podem também se cadastrar gratuitamente via SMS para receber alertas atualizados da Defesa Civil. Basta enviar o CEP da casa para o número 40199 por mensagem de texto.

Outra alternativa, é acionar se necessário os telefones de emergência: 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).