Os cariocas se preparam para ter mais um dia dia de calor, sem previsão de chuva, nesta Terça-feira (28).Segundo o Sistema Alerta Rio, hoje o céu da cidade irá variar entre claro e parcialmente nublado. Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas vão subir, com máxima prevista de 33°C e mínima de 15°C.
Próximos dias
Amanhhã, quarta-feira (29), o tempo segue estável, com céu claro a parcialmente nublado e também não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas ainda em elevação. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde.Na quinta-feira (30), o tempo vira com a passagem de uma frente fria que influenciará o tempo no Rio. Haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas em declínio.Já na sexta-feira (31), o tempo do Rio de Janeiro permanece instável, devido à entrada de ventos úmidos vindos do oceano. Há previsão de céu encoberto a nublado e chuva fraca isolada até o período da tarde. Os ventos estarão moderados.
Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão
A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo. Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.
De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.
Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.
Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.
Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.