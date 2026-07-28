alexeyzhilkin/Freepik Bolha de calor é uma massa de ar quente que fica presa na atmosfera, elevando as temperaturas por vários dias

Os cariocas se preparam para ter mais um dia dia de calor, sem previsão de chuva, nesta Terça-feira (28).

Próximos dias



Segundo o Sistema Alerta Rio, hoje o céu da cidade irá variar entre claro e parcialmente nublado. Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas vão subir, com

Amanhhã, quarta-feira (29), o tempo segue estável, com céu claro a parcialmente nublado e também não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas ainda em elevação. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde.

Na quinta-feira (30), o tempo vira com a passagem de uma frente fria que influenciará o tempo no Rio. Haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas em declínio.

Já na sexta-feira (31), o tempo do Rio de Janeiro permanece instável, devido à entrada de ventos úmidos vindos do oceano. Há previsão de céu encoberto a nublado e chuva fraca isolada até o período da tarde. Os ventos estarão moderados.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão

A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo. Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.