Operação mira furto de petróleo em dutos da Transpetro
Operação mira furto de petróleo em dutos da Transpetro

Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa especializada no furto de petróleo diretamente de oleodutos da Transpetro. A ação, realizada nesta quinta-feira (22), resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios fluminenses e em outros sete estados.

Foram denunciadas por integrar o esquema criminoso, 14 pessoas, segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ). A Justiça autorizou 13 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão, executados pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD). Até o momento, ao menos sete suspeitos foram presos.

No Rio de Janeiro, os alvos estão em Magé, Duque de Caxias, Macaé e Guapimirim. As ordens judiciais também são cumpridas em S ão Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Maranhão e Sergipe, com apoio das forças de segurança locais.

Investigação começou após flagrante em fazenda na Baixada Fluminense

As investigações tiveram início em junho de 2024, após a Polícia Militar receber informações sobre a atuação de um grupo armado que estaria furtando petróleo de um duto localizado em uma fazenda em Guapimirim, na Baixada Fluminense. No local, os agentes encontraram dois caminhões-tanque já carregados com o combustível.

Segundo a Transpetro, apenas esse episódio gerou um prejuízo estimado em R$ 5,8 milhões, principalmente em ações de reparo e reforço da segurança da tubulação danificada.

O imóvel onde ocorreu o flagrante pertence ao espólio do contraventor Waldemir Paes Garcia, segundo os investigadores. A Polícia Civil aponta que o local era usado como ponto estratégico para a extração clandestina do petróleo.


Esquema envolvia empresas e lavagem de dinheiro

Além dos responsáveis diretos pela perfuração ilegal dos dutos, o Ministério Público identificou pelo menos 15 empresas que integravam a estrutura financeira do esquema. Essas empresas, espalhadas por diversos estados, eram utilizadas para a receptação do  petróleo furtado, transporte interestadual e emissão de notas fiscais fraudulentas.

As investigações indicam que o grupo atuava de forma organizada, com divisão clara de funções, proteção armada durante as ações e uma rede logística voltada à comercialização do produto no mercado ilegal.

Há ainda indícios de intimidação de testemunhas, destruição de provas e ocultação de equipamentos usados na prática criminosa.

Reincidência e descumprimento de decisões judiciais

Segundo o MPRJ, parte dos investigados já havia sido denunciada anteriormente pelo mesmo tipo de crime e, mesmo assim, continuou operando o esquema, em desrespeito a decisões judiciais em vigor. Alguns deles também respondem a outros processos criminais.

O Governo do Estado afirmou que a operação pretende interromper imediatamente as atividades ilegais e enfraquecer financeiramente organizações criminosas que causam prejuízos milionários e colocam vidas em risco ao violar estruturas estratégicas de transporte de combustíveis.

As investigações seguem em andamento, e novas prisões não estão descartadas.

