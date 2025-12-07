Divulgação/Sesp Lucas Rangel Pereira do Nascimento, de 25 anos, foi preso em Vitória da Conquista (BA)

Foragido do Espírito Santo, Lucas Rangel Pereira do Nascimento, de 25 anos, foi preso, na última quinta-feira (5), no município de Vitória da Conquista (BA), após ameaçar um delagado capixaba em uma rede social.

Lucas usava um perfil falso, que estava sendo monitorado pela polícia, e comentou na publicação do delegado que "Polícia tem que morrer tudo".

Reprodução Lucas Rangel comentou na postagem de um delegado capixaba









O foragido, segundo informações da Polícia Civil da Bahia (PCBA), tinha mandado de prisão pelo crime de roubo expedido pela Comarca da cidade capixaba de Marataízes.

Ainda conforme a PCBA, ele também já era investigado por três homicídios ocorridos no Espírito Santo. Após ser localizado, Lucas Ragel acabou preso.

"O homem foi apresentado na unidade policial, onde passou por exames de corpo de delito, e segue custodiado até a efetivação do recambiamento", salienta a Polícia Civil da Bahia.















