A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) apreendeu nesta terça-feira (11) uma carga com 30 pistolas que seriam levadas para o Complexo do Alemão, na zona norte da capital. Uma mulher que transportava o armamento foi presa em flagrante. O carregamento, que seguia de São Paulo para as comunidades do complexo, foi interceptado na rodovia Presidente Vargas, altura de Itatiaia, no sul fluminense.
Uma mulher que viajava em um ônibus estava transportando caixas de almofadas com as armas escondidas no veículo. De acordo com os agentes, a ação é um desdobramento da Operação Contenção que tem como objetivo conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho (CV).
A etapa principal ocorreu na megaoperação do último dia 28, que resultou em 121 mortes, sendo 117 de suspeitos e quatro policiais, além da prisão de 113 pessoas e da apreensão de 94 fuzis nos complexos da Penha e do Alemão.
Descoberta após troca de informações
A polícia disse que a interceptação foi fruto da troca de informações entre as equipes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Operação Foco e da 17ª DP, que há semanas monitoravam possíveis rotas de envio de armamentos ao Rio de Janeiro.
Durante a revista no interior e no bagageiro de um ônibus, os agentes encontraram três caixas de papelão com seis almofadas pesadas, o que levantou suspeita.
Ao abrirem o material, descobriram um arsenal composto por 30 pistolas semiautomáticas de diferentes marcas e calibres, além de 63 carregadores, todos cuidadosamente embalados e escondidos dentro das almofadas.
A mulher que transportava as armas, identificada como Gilmara Barbosa dos Reis Assis, teria sido contratada para transportá-las até o Rio, onde um motorista de aplicativo faria a retirada e o entregaria a traficantes do CV.
"A quantidade expressiva de armamento demonstra a sofisticação logística e o elevado poder ofensivo das quadrilhas armadas que atuam no tráfico de drogas no Rio de Janeiro", destacou a PCERJ.