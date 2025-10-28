Fernando Frazão/Agência Brasil Moradores relatam medo e caos após operação no Complexo da Penha

Várias vias foram fechadas no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (28) em retaliação à operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, que mobilizou 2.500 agentes das polícias Militar e Civil.

Barricadas com destroços, lixo e até ônibus foram erguidas em diversos pontos da cidade, bloqueando vias e provocando congestionamento.

Um morador da Penha, que optou por não se identificar, relatou ao iG a preocupação com o retorno para casa:

“A situação está complicada. Estou no trabalho e ainda não sei como vou voltar para casa.”

Outro morador da Zona Norte também relataram momentos de tensão:

“Onde eu moro não teve problema, mas nós escolhemos não mandar nosso filho para a escola hoje. A cidade está um caos.”

Vias interditadas

- Av. Paulo de Frontin interditada, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro;

- Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo;

- Linha Vermelha, sentido Baixada, na altura da Maré;

- Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha

- Rua Barão do Bom Retiro, próximo à Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo

- Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica

- Avenida Vinte de Janeiro, altura do Aeroporto Internacional, no Galeão

- Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré

- Avenida Brasil, altura da saída da Ilha, sentido Centro, na Maré

- Linha Vermelha, sentido Baixada, na Pavuna

- Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho

- Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha

- Rua Dias da Cruz, altura da Rua Camarista Méier, no Méier

- Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier

- Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara

- Estrada do Itararé, em Ramos

- Avenida Itaóca, em Inhaúma

- Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta

- Avenida Brasil, altura do viaduto de Deodoro, sentido Centro, em Deodoro

* Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe

Vias liberadas

- Rua Riachuelo, altura da Avenida Gomes Freire, na Lapa

- Linha Vermelha, sentido Centro, na altura da Maré.

- Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura

- Linha Amarela, na Cidade de Deus

- Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio

- Rua Edgar Werneck, altura do Giro do Cebolinha, na Freguesia (Jacarepaguá)

- Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, no Lins

- Linha Amarela, altura do pedágio, sentido Barra, em Água Santa

- Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, sentido Fundão, na Freguesia (Jacarepaguá)

- Linha Vermelha, sentido Centro, na Maré



