Várias vias foram fechadas no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (28) em retaliação à operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, que mobilizou 2.500 agentes das polícias Militar e Civil.
Barricadas com destroços, lixo e até ônibus foram erguidas em diversos pontos da cidade, bloqueando vias e provocando congestionamento.
Um morador da Penha, que optou por não se identificar, relatou ao iG a preocupação com o retorno para casa:
“A situação está complicada. Estou no trabalho e ainda não sei como vou voltar para casa.”
Outro morador da Zona Norte também relataram momentos de tensão:
“Onde eu moro não teve problema, mas nós escolhemos não mandar nosso filho para a escola hoje. A cidade está um caos.”
Vias interditadas
- Av. Paulo de Frontin interditada, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro;
- Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo;
- Linha Vermelha, sentido Baixada, na altura da Maré;
- Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha
- Rua Barão do Bom Retiro, próximo à Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo
- Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica
- Avenida Vinte de Janeiro, altura do Aeroporto Internacional, no Galeão
- Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré
- Avenida Brasil, altura da saída da Ilha, sentido Centro, na Maré
- Linha Vermelha, sentido Baixada, na Pavuna
- Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho
- Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha
- Rua Dias da Cruz, altura da Rua Camarista Méier, no Méier
- Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier
- Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara
- Estrada do Itararé, em Ramos
- Avenida Itaóca, em Inhaúma
- Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta
- Avenida Brasil, altura do viaduto de Deodoro, sentido Centro, em Deodoro
* Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe
Vias liberadas
- Rua Riachuelo, altura da Avenida Gomes Freire, na Lapa
- Linha Vermelha, sentido Centro, na altura da Maré.
- Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura
- Linha Amarela, na Cidade de Deus
- Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio
- Rua Edgar Werneck, altura do Giro do Cebolinha, na Freguesia (Jacarepaguá)
- Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, no Lins
- Linha Amarela, altura do pedágio, sentido Barra, em Água Santa
- Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, sentido Fundão, na Freguesia (Jacarepaguá)
- Linha Vermelha, sentido Centro, na Maré