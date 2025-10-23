Reprodução O trecho entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ) esteve sob gestão da Concer desde 1996

Uma das pistas da BR-040 foi liberada para o trânsito na subida da Serra de Petrópolis (RJ). O trecho estava totalmente bloqueado depois que duas carretas ficaram emparelhadas, na altura do km 85, no sentido Minas Gerais.

Segundo a concessionária que administra o trecho, uma das carretas foi retirada, o que permite a passagem parcial de veículos. Mas a liberação total depende da limpeza do óleo que foi derramado.

A retenção chegou a 2 km e deve diminuir com a liberação parcial

*Reportagem em atualização