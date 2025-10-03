Reprodução Funcionários da Águas do Rio trabalhando

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ realizaram uma fiscalização em prédios comerciais para apurar denúncias de que a concessionária Águas do Rio estaria bloqueando saídas de esgoto de imóveis com contas em atraso. A ação ocorreu nesta quinta-feira (2), após reclamações de que funcionários da empresa teriam ameaçado instalar dispositivos que impedem o escoamento. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.



Notificada, a concessionária negou as acusações e informou que não há nenhum imóvel com o serviço de esgoto cortado. Em nota, afirmou ainda que não é responsável por sistemas internos de condomínios nem por ligações irregulares, como conexões clandestinas ou uso de fontes alternativas de abastecimento.



Segundo a Águas do Rio, a interrupção do serviço só é permitida quando o cliente declara não consumir água da rede pública e, consequentemente, não gerar esgoto, conforme prevê o regulamento de serviços das concessionárias de saneamento.



Caso seja comprovada alguma irregularidade, a empresa poderá ser multada ou sofrer outras sanções.

Confira a nota:



"A Águas do Rio informa que hoje não há imóvel algum com o serviço de esgoto cortado. Vale destacar que a concessionária não se responsabiliza por sistemas internos de condomínios nem por instalações irregulares, como conexões clandestinas ou o uso de fontes alternativas de abastecimento. Usuários que declaram não consumir água da rede e, consequentemente, não produzir esgoto podem ter o serviço interrompido, conforme previsto no regulamento de serviços das concessionárias de saneamento. A Águas do Rio permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos e da população pelo 0800 195 0 195".