Reprodução Instagram Vídeo: Remadores são resgatados após vento forte em Itacoatiara

Um grupo de remadores de canoa havaiana passou por momentos de pânico ao ser surpreendido por uma mudança repentina no tempo enquanto navegava nas águas da Praia de Itacoatiara, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (28). Eles precisaram ser resgatados por guarda-vidas após o mar ficar revolto.





O incidente aconteceu quando rajadas intensas de vento sudoeste atingiram a região, deixando o mar extremamente agitado. Com a correnteza forte e risco real de naufrágio das embarcações, os remadores acionaram o socorro. A equipe de salva-vidas, que já monitorava as condições da praia, respondeu rapidamente e conseguiu resgatar o grupo com segurança.





Localizada dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca, a praia de Itacoatiara é conhecida por suas águas cristalinas, vegetação preservada e boas ondas, sendo um dos principais picos de surfe do Brasil. No entanto, o mar pode se tornar traiçoeiro em dias de ressaca ou com ventos fortes, como os que ocorreram nesta manhã.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Em nota ao Portal iG, o Corpo de Bombeiros aproveitou o caso para alertar sobre a importância de consultar a previsão marítima antes de praticar esportes náuticos, especialmente em praias de mar aberto como Itacoatiara. Confira a nota na íntegra:

"

Na manhã desta segunda-feira (28/07), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou o salvamento de um grupo de praticantes de canoa havaiana que foram arrastados para o alto-mar por fortes ventos e pela correnteza na Praia de Itacoatiara, em Niterói.

Os guarda-vidas atuaram rapidamente, resgatando 12 pessoas que estavam em situação de perigo. Todas as vítimas foram resgatadas em boas condições, sem necessidade de atendimento médico, e foram liberadas no local.

Dicas de Segurança: