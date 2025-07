OAB-RJ/Reprodução Sede da OAB-RJ, no centro do Rio de Janeiro





A sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OABRJ), localizada no Centro da cidade, permanecerá fechada até o meio-dia desta quinta-feira (03), após uma ameaça de atentado atribuída a grupos extremistas.

A medida foi tomada na noite de quarta-feira (02), após a instituição receber um comunicado com o alerta, e segue recomendação das autoridades de segurança pública.

A presidente da seccional fluminense da OAB, Ana Tereza Basilio, foi quem determinou o fechamento temporário da sede. Com isso, todas as atividades programadas para o turno da manhã foram canceladas.





“ Estamos em contato direto com as autoridades de segurança pública, atentos aos fatos e às apurações, acompanhando tudo com muita cautela. A segurança de advogados, advogadas, funcionários e de todos os que circulam diariamente pela sede da OABRJ é nossa prioridade ”, declarou Basilio.