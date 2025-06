Reprodução/ Redes Sociais Juliana Marins foi encontrada sem vida nesta terça-feira (24)





Após a confirmação da morte da niteroiense Juliana Marins , de 26 anos, durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, a Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (24) e anunciada pelo prefeito Rodrigo Neves.

Desde que tomou conhecimento do acidente, Neves manteve contato com a Embaixada do Brasil em Jacarta e com autoridades locais, cobrando agilidade no resgate da jovem. Em pronunciamento nas redes sociais, ele lamentou a precariedade das equipes de salvamento da Indonésia e criticou a demora no socorro.

“Desde o início acompanhei o caso, entrei em contato com a família e com a Embaixada brasileira, exigindo uma resposta rápida das autoridades locais, o que infelizmente não aconteceu devido à estrutura extremamente precária do local. Diferente do Brasil, que tem um Corpo de Bombeiros capacitado, lá tudo é feito de forma voluntária e sem o preparo necessário”, afirmou o prefeito.

Neves também expressou solidariedade à família de Juliana:

“Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, com a certeza de que ela está em um plano melhor”.

O corpo da jovem foi finalmente resgatado na manhã de quarta-feira (24), após mais de sete horas de operação.





Família quer justiça

Em nota publicada no perfil criado para divulgar informações sobre o resgate, familiares de Juliana Marins afirmaram que irão buscar justiça pelas falhas que, segundo eles, comprometeram as chances de um desfecho positivo.