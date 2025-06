Reprodução Instagram Partida de várzea gerou revolta após resultado.





Uma partida de futebol de várzea quase acabou em tragédia. Após o resultado de um jogo entre os times Bacia e Kata Kata no último domingo (1), os torcedores se revoltaram e correram atrás do juiz para fazer justiça com as próprias mãos. O caso aconteceu no Campo do Coqueiro, na cidade de São João de Meriti(RJ).

Enquanto de um lado os torcedores do Kata Kata comemoravam a vitória, do outro, os da Bacia disseram que foram roubados e que o juiz, até agora não identificado, beneficou o clube rival.

Nas imagens, dá para ver a multidão correndo atrás do juiz (camisa azul), que pula desesperadamente o muro do campo de futebol e correu para a rua.

Em entrevista ao Portal iG, Vinicius, que é o dono da página do Instagram @vinicin02, onde o vídeo foi divulgado e viralizou em poucas horas, disse que o juiz "roubou" o time na semifinal da partida entre Bacia e Kata Kata:



"O juiz roubou o time da Bacia na semi-final contra o Kata Kata. Quando a partida acabou, a torcida queria pegar ele'', disse.

Mas e o juiz? De acordo com Vinicius, o homem conseguiu fugir ileso do local.

O vídeo atualmente conta com quase 600 mil visualizações e cerca de 700 comentários que variam entre pessoas rindo da situação e outras defendendo a paz no futebol:

"Tem gente que acha isso maneiro. Cara foi trabalhar, tá sujeito ao erro. Era pra ter o mesmo ímpeto pra cobrar os políticos", solidarizou-se uma pessoa.

"E por esses motivos que ngm quer apitar esses campeonatos sem organização nenhuma...", falou outro seguidor da página.

" Que livramento esse rapaz teve!!!!", disse uma internauta.

"Como tem gente que acha graça nisso, se o cara não pula a grade iria estar morto uma hora dessa", comentou outro seguidor.





"Na próxima óxima maratona com ctz ele é será medalha de ouro", brincou uma pessoa.

"Ele acabou de passar aqui em Cariacica [no Espírito Santo] eu tentei da água pra ele mais passou tão rápido que ele não ouviu eu oferendo", divertiu-se um seguidor.

"O juiz deveria apitar o jogo com uma pistola na cintura", escreveu outra pessoa com emji de risos.

Procurada pelo iG, a Polícia Civil da região informou que não foi acionada.

Confira abaixo o momento: