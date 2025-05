Reprodução/Instagram PM invade Minha Casa, Minha Vida e prende traficantes no RJ





Quatro homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos nesta segunda-feira (19) durante uma operação da Polícia Militar no conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A ação foi coordenada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT “B”) e do Serviço Reservado (P2), do 12º BPM (Niterói), após denúncias que apontavam a presença de um foragido da Justiça circulando nas imediações da área.

O principal alvo da operação era Arilson Vieira Tavares Filho, conhecido como "Ritmo Louco", que possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico. Ele foi localizado armado, nas proximidades da Escola Municipal Carlos Manuel Costa Lima, que fica ao lado do condomínio. A informação é do site LSM Notícias.

Outro detido foi Rhyne Aleixo da Conceição, o “RN”, apontado como chefe do tráfico no conjunto. Com ele, os policiais encontraram uma arma de fogo e uma grande quantidade de drogas.

Durante o cerco, mais dois suspeitos foram encontrados em uma laje próxima ao local. Flávio da Conceição da Rosa e Guilherme Soares Matos, o “2G”, estavam com armas, entorpecentes e rádios comunicadores.

Na ação, os agentes apreenderam três armas (duas pistolas e um revólver), além de carregamentos de cocaína, crack, maconha e dois rádios transmissores. Todo o material foi levado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado. Os quatro homens foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.