Reprodução/TV Globo Celsinho da Vila Vintém foi preso pela Polícia Civil





Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, foi preso na manhã desta quinta-feira (8) em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O traficante é um dos há mais tempo em atividade na capital fluminense e também é considerado o fundador da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).

A prisão foi feita por policiais civis da 32ª DP (Taquara), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte). Segundo as investigações, ele estava se aliando a outras lideranças de grupos rivais, como Comando Vermelho (CV), para promover disputas territoriais e retomar comunidades de Santa Cruz (RJ) que estão atualmente sob influência da milícia.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte da " Operação Contenção ", com objetivo de conter e atacar o avanço territorial do CV na Zona Oeste carioca. Os agentes miram em desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.

Até o momento, já foi solicitado bloqueio de mais de R$ 6 bilhões em bens e valores da facção criminosa, segundo a polícia.

Quem é Celsinho da Vila Vintém?

Hoje com 63 anos, Celso Luís Rodrigues já foi o criminoso mais procurado do país nos anos 1990. Em 1996, fundou a facção Amigos dos Amigos após um racha do CV.

Celsinho iniciou sua vida no crime assaltando caminhões de carga na Avenida Brasil. As mercadorias roubadas eram repassadas aos moradores da Vila Vintém, o que o tornou popular na comunidade. No meio da década de 1990, assumiu o comando do tráfico na região.

Antes de ser preso novamente nesta quinta, o traficante havia sido encarcerado em 1997. Após 25 anos de pena por tráfico de drogas, formação de quadrilha e homicídios, ele foi solto em outubro de 2022.





Ao deixar a cadeia, afirmou que não voltaria a praticar crimes. Segundo investigações, a nova prisão foi feita após a descoberta de que Celsinho estaria se aliando a chefes do comando vermelho para promover disputas territoriais e retomar comunidades de Santa Cruz que estão atualmente sob influência da milícia.

Celsinho se apresenta nas redes sociais como empresário do ramo de carne suína, alegando ter uma fábrica dentro da comunidade de Vila Vintém, onde cresceu.