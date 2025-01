Reprodução/redes sociais Traficantes do Complexo do Alemão colocaram barricadas na comunidade na madrugada desta quarta (15)

Uma grande operação das forças de segurança foi deflagrada nesta sexta-feira (24) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, envolvendo um contingente de 500 agentes.

As equipes da Polícia Militar (PM) estão focadas no Complexo da Penha, enquanto a Polícia Civil concentra seus esforços no Alemão. A operação foi planejada para atuar em áreas críticas, onde o índice de criminalidade é elevado.

A ação tem como principal objetivo conter o avanço de facções criminosas e combater os constantes roubos de veículos e cargas na região.

Vítimas de tiros

De acordo com a Secretaria de Saúde do RJ, ao menos seis civis ficaram feridos na operação, e dois deles morreram.

Um homem, um jardineiro, morreu vítima de uma bala. Carlos André Vasconcellos dos Santos tinha 36 anos e tomava café da manhã quando foi baleado. A outra vítima fatal foi Ryan Muniz de Oliveira, que foi encaminhado para o hospital mas chegou em óbito.

Além dele, um PM - Diogo Marinho Rodrigues Jordão - foi baleado na cabeça e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas em estado gravíssimo; ele segue internado sem melhoras.

Wander Souza dos Santos, jovem de 21 anos, foi baleado em casa e levado ao mesmo hospital, mas segue em estado estável. Outras três mulheres foram atendidas no local e receberam alta.

Resultados da operação

Alguns dos resultados da operação a PM e Civil no Complexo do Alemão e na Penha foram:

Um suspeito e fugitivo da prisão foi preso

Estouro de um desmanche de veículos roubados

Quase uma tonelada de maconha e cocaína apreendidas em uma casa;

Unidades envolvidas na operação

A ação mobilizou diversas unidades especializadas, incluindo:

Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais)

Batalhão de Choque

Batalhão de Ações com Cães

Grupamento Aeromóvel

Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom)

Batalhão Tático de Motociclistas

Batalhão de Policiamento em Vias Expressas

20 batalhões de área

Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)

Departamento-Geral de Polícia da Capital