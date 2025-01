Reprodução X Jet ski adaptado em moto

Lobão, um homem que se tornou conhecido nas redes sociais , postou vídeos dirigindo um jet-ski modificado para circular pelas ruas, batizando o veículo de "motojet" . No domingo (5), ele foi flagrado atravessando a ponte Rio-Niterói por volta das 15h40, gerando repercussão nas plataformas digitais. A conduta, no entanto, é ilegal, e ele enfrentará uma multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realiza fiscalização da via por câmeras.

A PRF esclareceu que o veículo originalmente era uma motocicleta Suzuki AN125, que passou por modificações não autorizadas para adicionar rodas e um casco de jet-ski. Essas mudanças, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), são irregulares. Além da multa, Lobão poderá ter pontos descontados da carteira de habilitação, e o veículo pode ser apreendido pelas autoridades.

A fiscalização registrou imagens que mostram o momento em que o "motojet" foi conduzido até a ponte, acoplado a um automóvel. O motorista seguiu em direção à Avenida Brasil sem utilizar os equipamentos de segurança adequados, usando chinelos e um capacete que não atendia aos padrões exigidos pela legislação.

Nas redes sociais, Lobão justificou sua ação, afirmando que seu objetivo era apenas “fazer algo divertido e criar conteúdo para a internet”. Ele ainda afirmou que tentou legalizar o veículo, mas não obteve sucesso. "Como é que faz pra legalizar? Se algum despachante estiver vendo aí, ou alguém que trabalha no Detran, alguém mais entendido que eu souber como é que faz pra legalizar, me manda que eu quero legalizar, eu quero andar certo", disse ele em vídeo no Instagram.

O caso gerou bastante discussão nas redes, com internautas divididos entre críticas e apoio. Lobão respondeu, dizendo que não teve a intenção de desrespeitar as autoridades e que seu objetivo era apenas "dar uma animada na internet".

Essa não foi a primeira vez que Lobão publicou vídeos com a "motojet". Desde dezembro de 2024, ele já havia compartilhado registros conduzindo a motocicleta alterada pelas ruas do Rio de Janeiro, o que chamou atenção da mídia regional. Após o ocorrido no último domingo, o caso ganhou destaque em nível nacional.

O que dizem o Detran e a PRF

Em nota oficial, o Detran-RJ afirmou que qualquer veículo modificado deve passar por uma aprovação técnica para ser autorizado a circular em vias públicas. Alterações que prejudiquem a segurança ou o funcionamento do veículo estão sujeitas a sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro (artigos 230 e 298). "É importante destacar que esse tipo de veículo não possui registro que o autorize a circular em vias públicas, sendo tal prática irregular e passível de penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro", ressaltou o Detran.

A PRF, por sua vez, informou que está analisando as imagens de vigilância para identificar outras possíveis irregularidades e também apurar o envolvimento do automóvel que transportava o "motojet". De acordo com a corporação, foi identificado que um veículo estava ajudando a transportar o jet-ski modificado, em uma carreta. "Os veículos foram identificados em imagens para futuras autuações que serão geradas em detrimento das imagens analisadas", afirmou a PRF.



Leia a íntegra da nota do Detran-RJ:

“A respeito do vídeo , esclarecemos que, de acordo com as normas vigentes, qualquer veículo que passe por alterações em suas características originais precisa ser submetido à avaliação e aprovação pelos órgãos técnicos competentes”.

“Além disso, é importante destacar que esse tipo de veículo não possui registro que o autorize a circular em vias públicas, sendo tal prática irregular e passível de penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro”.

“O veículo pode ser infracionado e removido. O condutor também pode ser infracionado. Só não podemos afirmar quais infrações seriam aplicadas sem a abordagem do veículo”.

“Em princípio, o veículo pode ser enquadrado no art. 230 do CTB”.

Vídeo

Uma criatura pilotando um jet ski em plena Ponte Rio-Niterói 🙄 pic.twitter.com/CJx6i3IUhg — Maicon Souza (@MaiconSouza_) January 6, 2025