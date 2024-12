Reproduçao TV Globo Sandro da Silva Vicente

A Justiça do Rio de Janeiro determinou, na noite desta segunda-feira (16), a prisão temporária de Sandro da Silva Vicente , conhecido como "Sandrinho", por sua suposta participação no disparo que atingiu o turista argentino Gaston Fernando Burlon , de 51 anos. A decisão foi tomada pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis , da 1ª Vara Criminal da Capital, que destacou a importância da prisão para o avanço das investigações.

Segundo ela, "a prisão se afigura imprescindível para a continuidade e êxito das investigações policiais" e "propiciará a colheita de novos depoimentos, a juntada de laudos, a produção de relatórios de imagens, bem como a identificação do outro indivíduo que abordou o grupo".

O ataque a Gaston Burlon

Gaston Burlon, ex-secretário de Turismo de Bariloche, foi baleado na quinta-feira (12) após se envolver em um erro de percurso ao tentar chegar ao Cristo Redentor. Ele e sua família entraram, sem saber, no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, onde foram recebidos a tiros. A bala atingiu a cabeça do argentino, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo, que acabou batendo em um muro na comunidade. Burlon foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde permanece internado em estado grave.

O Ministério Público do Rio (MPRJ) havia solicitado a prisão de Vicente no final da tarde de segunda-feira, após ele ser apontado como autor dos disparos. O estado de saúde de Gaston, que permanece na UTI, não foi divulgado pela família, que solicitou sigilo médico.

Suspeitos identificados

Após investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a Polícia Civil identificou quatro suspeitos de envolvimento no ataque. Além de Sandro Vicente, os outros três suspeitos são Cláudio Augusto dos Santos, conhecido como “Jiló”; Tiago de Oliveira, apelidado de "TG"; e Raphael Corrêa Pontes, o "De Lara". No entanto, o Ministério Público considerou que ainda não há provas suficientes para incriminar os outros três suspeitos.

Sandro Vicente, o principal acusado, possui um extenso histórico criminal, com 20 passagens pela polícia, das quais 13 ocorreram quando ainda era menor de idade e 7 após atingir a maioridade. A maioria das acusações está relacionada a assaltos à mão armada.

A investigação continua, com a expectativa de que mais detalhes sobre o caso sejam revelados nas próximas semanas.