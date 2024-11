Reproduçao/TV Globo Rafael da Rocha Furtado se entregou à polícia

Rafael da Rocha Furtado , de 26 anos, suspeito de envenenar dois meninos em Cavalcante, na Zona Norte do Rio , se entregou à polícia na noite desta terça-feira (12). Os dois garotos morreram após ingerirem açaí misturado com chumbinho, veneno utilizado comumente em ratos.

O homem se apresentou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), localizada na Barra da Tijuca, mas não prestou declarações à polícia. Furtado já era alvo de um mandado de prisão preventiva, com duração de 30 dias, expedido pela 3ª Vara Criminal do Rio. Ele havia sido procurado pela polícia em sua residência, mas não havia sido encontrado até o momento de sua entrega.

Motivação do crime e relação com as vítimas

Furtado era ex-namorado da mãe de uma das vítimas, Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos. A motivação do crime ainda está sendo investigada pelas autoridades, e o delegado responsável pelo caso afirmou que conseguiu identificar o suspeito após analisar imagens de câmeras de segurança na região.

Segundo a polícia, Benjamin era o alvo principal do envenenamento, mas a segunda vítima, Ythallo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos, teria ingerido o alimento envenenado de forma acidental. A suspeita é que Ythallo tenha consumido o açaí destinado a Benjamin, o que resultou em sua morte. Exames realizados pelos peritos revelaram vestígios de açaí nos estômagos dos dois meninos.

Investigações e comportamentos suspeitos

De acordo com as investigações, mesmo após o término do relacionamento com a mãe de Benjamin, ocorrido em julho deste ano, Rafael continuou a frequentar a residência da família, e chegou a mentir para a vizinhança, dizendo que ainda era marido da mulher e pai do garoto. Investigadores apontam que ele aproveitava todas as oportunidades para se aproximar da família e, inclusive, levava Benjamin para a escola, criando uma fachada de envolvimento familiar.

Outro ponto revelado pela polícia é que, ao contrário do que foi inicialmente afirmado por uma testemunha, o chumbinho não foi colocado dentro de um bombom, como havia sido dito, mas sim na bebida de açaí consumida pelas vítimas. Essa informação foi confirmada após a análise dos vestígios encontrados no local do crime.