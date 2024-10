Redes sociais Ythallo estava brincando com o primo quando ganhou bombons de uma mulher que estava de moto

Familiares e amigos de Ythallo Raphael Tobias Rosa , de apenas 6 anos, se reuniram na tarde desta quarta-feira (2) para o enterro da criança no cemitério de Inhaúma , na Zona Norte do Rio de Janeiro .

Com camisas brancas, faixas nas mãos, as pessoas afirmaram que o menino faleceu após ingerir um bombom supostamente envenenado e pediam por “ justiça ".

Os agentes da Delegacia de Homicídios do Rio buscam identificar a mulher suspeita de ter entregado o doce ao garoto. Além de Ythallo, Benjamim Rodrigues Ribeiro , de 7 anos, também foi envenenado e está internado no hospital Miguel Couto , na Gávea , em estado grave. Uma testemunha foi ouvida e afirmou ter recusado o doce.



Emoção na despedida

A mãe de Ythallo, em estado de choque, desmaiou durante o velório e não pôde acompanhar o sepultamento. Michele Tobias Rosa, tia do garoto, se emocionou ao falar sobre a perda do sobrinho.

"Acabaram com a vida dele. Por que, meu Deus? Levaram o nosso menino. Aproveitaram da fome dele para matar. Que mundo é esse? Que vida é essa em que as nossas crianças não podem nem brincar em paz? Ela matou um anjo, o Ythallo só tinha 6 anos", lamentou Michele.

Durante a cerimônia, cartazes brancos exibidos por crianças e familiares pediam "menos maldade e mais amor" e exigiam justiça por Ythallo e Benjamin.

Professoras do colégio em que Ythallo estudava também estiveram presentes para prestar as últimas homenagens.

Crime chocante e investigação em andamento

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso e analisa imagens de câmeras de segurança da comunidade Primavera para identificar a mulher suspeita de entregar o bombom envenenado. A principal linha de investigação aponta para envenenamento, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

A investigação ainda está aguardando o resultado do laudo do exame toxicológico, que confirmará a substância ingerida pelos garotos.

Segundo a família, a criança estava brincando com o primo de 12 anos quando uma mulher de moto se aproximou e ofereceu os bombons. Ythallo aceitou e ainda dividiu o doce com um colega que voltava da escola.

Pouco tempo depois, os dois meninos passaram mal. "Ele tinha o coração tão bom que dividiu o bombom ali na rua onde ele estava. Já pensou se ele tivesse levado o doce para a comunidade? Podiam ser mais de duas mães chorando hoje", disse Michele.

Apelo por justiça e paz

Desolada, a família fez um apelo para que a mulher responsável pelo crime seja encontrada e punida.

"Essa mulher matou um menino de 6 anos com um bombom. É um monstro. Ela acabou com a vida de uma criança. Até quando as nossas crianças não vão poder ficar em paz? Por favor, quem tiver as filmagens, quem tiver imagens de câmeras de segurança, entrega para a polícia e mostra para a gente. Ajuda a gente porque é a minha família que está chorando e eu não quero ver outras mães perdendo seus filhos. A única coisa que nós queremos saber é quem matou Ythallo?", pediu a tia.

A cerimônia de despedida terminou com uma salva de palmas em homenagem ao menino. A irmã mais velha de Ythallo, de apenas 8 anos, gritou em prantos: "Eu quero o meu irmão de volta!", antes de desmaiar, sendo socorrida logo em seguida.



