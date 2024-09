Thiago Lontra/Divulgação/Alerj O deputado Renato Machado, do PT

O deputado estadual Renato Machado (PT) foi apontado, em uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), como o mandante da morte do jornalista Robson Giorno, em maio de 2019.

Segundo a promotoria, Machado encomendou a morte do jornalista por motivo torpe, vingança, devido a ataques à sua reputação relacionados a uma suposta relação extraconjugal do parlamentar com Vanessa Alicate, que também é uma das envolvidas.

Além de Vanessa, Machado planejou e determinou o crime junto a Rodrigo José Barbosa da Silva, o Rodrigo Negão e Davi de Souza Esteves, o subtenente Davi, apontados como executores do crime. Os três comparsas chegaram a ser presos, mas cumprem o regime em liberdade.

Robson Giorno foi assassinado com seis tiros na frente da esposa. Ele era empresário e dono do jornal "O Maricá".

Outras denúncias

Além do caso do assassinato, Renato Machado também é alvo de outras denúncias do Ministério Público.

O parlamentar virou réu ainda neste mês em um novo inquérito por desvio e lavagem de dinheiro em uma operação da Polícia Civil que envolve obras públicas. Reginaldo Machado, primo do deputado, também virou réu.

Segundo a investigação, Renato e Reginaldo participavam de uma organização criminosa em Maricá entre 2019 e 2022, para desviar recursos do município ao patrimônio deles. O deputado, segundo a denúncia, era o destinatário final do dinheiro.

Quem é Renato Machado

Renato Machado é pastor evangélico e fez carreira política em Maricá. Ele esteve à frente de v´rias pastas da cidade e presidente da Autarquia Municipal de Obras, a Somar.

O que dize a defesa

Em nota, o advogado Renan Gavioli negou o envolvimento do parlamentar com o assassinato do jornalista.

"O Renato nega firmemente qualquer envolvimento na questão do homicídio do jornalista Robson Júnior. Desde o início, Renato prestou depoimento para a Polícia Civil, assim que intimado, um longo depoimento, ele foi muito firme, muito lógico nas suas declarações, e sempre negou qualquer envolvimento ali. O que é a base dessa acusação é o depoimento isolado de uma única pessoa", disse o advogado.

