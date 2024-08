Reprodução/TV Globo Após disparo seguido de morte em assalto frustrado, Polícia Civil e Polícia Militar investigam crime





Um policial civil foi assassinado com tiros na cabeça na noite desta quarta, 14, na Zona Norte do Rio de Janeiro . O disparo foi em uma tentativa de assalto na rua Padre Idelfonso Penalba, Todos os Santos.

Sérgio Luiz de Medeiros, 62, estava de carro e voltando de uma viagem ao shopping com a esposa, a filha e um amigo. Estava quase entrando no estacionamento do prédio em que morava.

Antes de conseguir estacionar, foi abordado por pessoas a bordo de outro veículo. Os criminosos anunciaram o assalto e atiraram contra o veículo.

Não se sabe quantos tiros foram, mas a janela de passageiro do carro mostra perfuração de pelo menos cinco balas (veja abaixo). Ainda não foi informado, tampouco, se Sérgio reagiu aos assaltantes nem mais detalhes.

A Polícia Militar foi chamada e isolou o local; a Polícia Civil foi responsável pela perícia. Sérgio foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas chegou morto ao local.





Reprodução/TV Globo Janela do passageiro do carro de Sérgio mostra marcas de tiro





