No último sábado, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Juliana Lira de Souza Silva, conhecida como Nega Juh, e seu filho Alexander de Souza Gomes foram assassinados a tiros em um trailer no bairro São Benedito. Juliana, uma pré-candidata a vereadora pelo Democracia Cristã (DC), estava prestes a entrar pela primeira vez na disputa eleitoral municipal.



"Ela me ajudou em três campanhas eleitorais, estou no terceiro mandato como deputado estadual. A Juliana não tinha problema com ninguém, ajudava a todos e tinha um trabalho voltado para a área de saúde. Era minha amiga. Eu a conhecia há 12 anos. Ela era do DC (Democracia Cristã) e tinha boas chances de ser eleita", disse o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento Deodalto José Ferreira, mais conhecido como Dr. Deodalto.

O crime, ocorrido por volta das 19h, foi perpetrado por quatro homens encapuzados, que chegaram em um carro escuro e abriram fogo contra o grupo que estava no trailer. Testemunhas relatam que os assassinos atiraram diretamente na direção da mesa onde Juliana, seu filho e outras pessoas estavam reunidas. Alexander, mesmo ferido, tentou fugir, mas foi alcançado e alvejado novamente. Juliana foi atingida fatalmente enquanto estava sentada.

O deputado estadual e secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Dr. Deodalto, lamentou profundamente a perda de Juliana e destacou sua contribuição em campanhas eleitorais anteriores. Ele afirmou que Juliana não tinha inimigos conhecidos e que sua atuação sempre foi voltada para a área de saúde e assistência social.

Até o momento, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação e busca identificar os motivos e os responsáveis pelo crime. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso e está ouvindo testemunhas e realizando diligências para esclarecer os detalhes do assassinato.

O sepultamento de Juliana e Alexander ocorreu no domingo seguinte ao crime, no Cemitério de Nova Iguaçu, enquanto a comunidade e os familiares ainda buscam entender o que motivou tamanha violência. A investigação segue em cursopela Polícia Civil

