Vitor Blanco Casarão histórico pega fogo na Rua do Imperador

Um incêndio devastou uma loja de eletrodomésticos situada em um casarão histórico em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. As chamas começaram por volta das 9h na propriedade localizada na Rua do Imperador. Não houve feridos.

Os bombeiros enfrentaram dificuldades, tendo que recorrer à água do rio, pois o caminhão não foi suficiente. O fogo se alastrou para o morro atrás, que é coberto por bambu. No momento, há dois caminhões do corpo de bombeiros no local, um de Petrópolis e outro de Itaipava, além do apoio de um caminhão pipa da prefeitura.

Segundo o proprietário da loja, Everaldo Araújo da Silva, um funcionário estava aquecendo água para fazer café quando ocorreu o acidente. O botijão caiu, pegou fogo e se espalhou rapidamente pelo estabelecimento. Além da loja, um consultório dentário e uma clínica de estética, localizados em um casarão adjacente, também foram afetados. Uma área de vegetação próxima também está em chamas.

O dono do consultório dentário revelou ao portal "g1" que possui cerca de R$ 500 mil em equipamentos no local, mas não possui seguro. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil municipal e funcionários da Enel, concessionária de energia, estão trabalhando no combate ao incêndio. A Águas do Imperador enviou quatro caminhões, incluindo dois pipa e dois Sewer Jet, totalizando 26 mil litros de água, para apoiar os bombeiros.

Por conta do incêndio, as ruas do Imperador (lado ímpar a partir do Obelisco) e Paulo Barbosa foram interditadas. Equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) também estão presentes no local.

*Com apuração de Vitor Blanco