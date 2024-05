Reprodução: Flipar Não se fala em outro assunto nos últimos dias a não ser na "Rainha do Pop". Nesta quinta-feira (02/05), Madonna levou os fãs à loucura ao promover um ensaio no palco onde acontecerá o show, na Praia de Copacabana.

A Operação Tatuí, conduzida pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) na madrugada desta sexta-feira (3) em Copacabana, teve como propósito buscar materiais e produtos enterrados e ocultos na areia, como parte das medidas de segurança para o show de Madonna no sábado (4) . Até o momento desta reportagem, foram encontradas 3 facas, 1 frigideira, panelas, 32 garrafas d’água e 70 cocos, além da remoção de 4 toneladas de resíduos.

Veja:





Outras iniciativas incluem o deslocamento do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PM para a Praça do Lido, próximo ao Copacabana Palace.

Detalhes do esquema revelam que 3,2 mil policiais, 64 viaturas e 65 torres de observação serão empregados na segurança do evento. Drones, câmeras de reconhecimento facial e monitoramento em tempo real das imagens de câmeras municipais e da PM também serão utilizados, enquanto um software comparará as imagens captadas com o banco de dados de procurados pela Justiça.

Um cinturão de proteção será estabelecido do Posto 6 ao Leme, com bloqueio de 18 ruas transversais à Avenida Atlântica a partir das 11h de sábado, semelhante ao esquema do Réveillon, para evitar crimes como arrastões.

Outras 18 ruas terão revistas policiais e detectores de metais para impedir a entrada de materiais proibidos, como garrafas de vidro, facas e tesouras.

A tenente-coronel Claudia Orlinda, porta-voz da PM, enfatiza a importância da utilização de tecnologia para uma resposta ágil da polícia, priorizando a segurança dos cidadãos e prevenindo incidentes durante o evento.

“Todo esforço é pra utilizarmos tecnologia e agilizarmos a atuação policial. Significa uma pronta resposta e acho que as pessoas que estão indo para um grande evento, elas esperam esse tipo de ação”, diz a tenente-coronel Claudia Orlinda.

"O foco principal é a segurança das pessoas, então, assim, se a gente tem essa preocupação, se a população tem essa preocupação com arrastões, com esse tipo de confusão, nós estamos trabalhando para evitar esse tipo de ação", acrescenta.