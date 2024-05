RJ: Paes usa IA para brincar com paulistas fãs de Madonna e vira meme Prefeito da capital fluminense fez piadas com pessoas de SP que estão chegando na cidade para o show do próximo sábado (4)

Home

Último Segundo

Brasil

Rio de Janeiro

RJ: Paes usa IA para brincar com paulistas fãs de Madonna e vira meme