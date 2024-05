Reprodução - 2/05/2023 Ônibus é incendiado no Morro da Primavera, região da Zona Norte da capital fluminense

Wellington de Souza Gouvêa, conhecido como Gaguinho foi morto por policiais civis nesta quinta-feira (2). Ele era um dos chefes do Morro da Primavera, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). Ele estava em prisão domiciliar desde 2021.

A morte aconteceu em meio a confusão causada uma série de ônibus, diversos pneus, barricadas e outros objetos incendiados durante tiroteios em comunidades das zonas Oeste e Norte da capital fluminense. A causa das inquietações ainda não foi confirmada.

Quando Wellington foi baleado, ele estava com um comparsa, apelidado de Novinho. Eles chegaram a ser levados para um hospital, mas não resistiram.

Ruas bloqueadas na zona Norte

A Rua Silva Vale, também no Morro da Primavera, foi fechada com pneus em chamas e um ônibus foi incendiado na Rua Enaldo dos Santos Araújo, em protesto à morte dos traficantes.

Zona Oeste

Na comunidade Vila Aliança, em Bangu, diversas ruas foram bloqueadas por ônibus e caminhões colocados no meio da pista. Um fuzil foi apreendido por policiais militares do 14º BPM, também em Bangu.

Uma escola municipal foi impactada pela violência e três unidades de saúde foram fechadas pela segurança dos pacientes e funcionários. Outras duas tiveram parte do funcionamento afetado, como as visitas domiciliares.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp