Ricardo Stuckert/Presidência da República O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD)

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desta semana prevê uma visita ao Rio de Janeiro. Na terça-feira (2) o petista participará de evento de apoio à reeleição do prefeito Eduardo Paes (PSD). Durante a semana, Lula ainda irá a Niterói para um aceno à indústria naval e estará presente no evento de filiação ao PT da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Ao lado de Paes, Lula vai inaugurar o Impa Tech, primeiro curso de graduação em Matemática do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). A sede do instituto é localizada no Horto, zona sul da capital fluminense, mas o novo campus com cursos de graduação fica na região do Porto Maravilha, área no Centro que passa por revitalização.

No ano passado, o presidente já havia visitado as obras da unidade. A universidade tem investimentos do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia.





Na semana passada, o PT nacional decidiu que Lula vai atuar de forma mais direta nas disputas das prefeituras do Rio, com Paes, e do Recife, com João Campos (PSB). O partido vem tentando emplacar nomes aos vices das candidaturas de ambos parlamentares.

O aceno à indústria naval vai acontecer em Niterói, município comandado por Axel Grael (PDT). No porto da cidade, o presidente dará início às obras de dragagem do Canal de São Lourenço. Vale lembrar que na eleição de 2022, Niterói foi a única cidade da Região Metropolitana do Rio em que o petista derrotou Jair Bolsonaro (PL).



Fechando a agenda da semana, Lula participará da filiação da ministra Anielle Franco ao PT. O evento, ocorrerá no Circo Voador, na Lapa, região central da capital. Segundo dirigentes da sigla, informa o Globo, a intenção é que a ministra possa ser candidata ao Senado ou uma puxadora de votos para a Câmara dos Deputados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp