Reprodução/Facebook Vila Isabel Bernardo Bello, acusado de ser um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público (MPRJ) cumprem 8 mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (7). Um deles visa o bicheiro Bernardo Bello, acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Esse é o quinto mandado de prisão contra o contraventor. Bello também é suspeito de ser o mandante do assassinato de Carlos Daniel Ferreira Dias, advogado e ex-policial civil, em Niterói, em maio de 2022.

O assassinato contou com a participação de outras cinco pessoas, segundo os investigadores. Allan Diego Magalhães, uma dessas pessoas, também é considerado mandante.

A execução dos mandados marca a 3ª fase da Operação Ás de Ouros. Dos alvos da polícia e do MPRJ nesta manhã, cinco já se encontram encarcerados. Todos são acusados de envolvimento na morte de Carlos Daniel.

No entanto, os 8 investigados, que já haviam sido indiciados pelo homicídio, agora responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da Capital. A 1ª fase da Operação Ás de Ouros foi em julho de 2022, e a 2ª, em 2023.

Quem é Bernardo Bello?

Ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel, Bernardo Bello chegou à liderança do jogo do bicho em parte do Rio de Janeiro após a morte do ex-sogro, o bicheiro Maninho Garcia, assassinado em 2004.

Em 2022, Bello constava na lista da Difusão Vermelha e foi preso pela Interpol na Colômbia, acusado de assassinar Alcebíades Paes Garcia, conhecido como Bid. Após quatro meses preso, conseguiu um habeas corpus para responder aos crimes no Brasil, em liberdade.

Segundo a empresária Shanna Garcia, ex-cunhada de Bernardo, ele teria sido o mandante de um atentado sofrido por ela em 2019, quando foi atingida por dois tiros na Barra da Tijuca.

De acordo com as investigações, o espólio deixado por Maninho Garcia seria de 25 milhões de reais.

Bello responde a 4 tipos de crimes em diferentes processos: