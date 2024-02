Reprodução: Flickr Mosquito da Dengue

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou nesta quarta-feira (7) à Rádio CBN que o Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de morte por dengue em 2024. O paciente faleceu após receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da Maré, localizada na Zona Norte da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde está investigando mais seis casos de mortes suspeitas por dengue na capital.

Em resposta à epidemia da doença, o prefeito Eduardo Paes decretou estado de emergência de saúde pública no último dia 5. Ele anunciou um plano de contingência, incluindo a criação do Centro de Operações de Emergência (COE-Dengue), a abertura de dez polos de atendimento em toda a cidade, a alocação de leitos em hospitais municipais, o uso de carros fumacê em áreas com alta incidência de casos e a entrada compulsória em imóveis fechados e abandonados.

Soranz também informou que a cidade registrou o maior número de internações por dengue desde 1974, com 362 hospitalizações somente em janeiro.