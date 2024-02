Reprodução O miliciano Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão

Tauã de Oliveira Francisco, conhecido como Tubarão, de 25 anos, foi morto durante uma operação da Polícia Civil do Rio nesta terça-feira (6). Ele estava em uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi levado para o Hospital da Posse, onde não resistiu aos ferimentos.

Segundo investigações, Tubarão liderava um grupo rival ao da milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e atuava em Seropédica, Itaguaí e parte de Nova Iguaçu. Até dezembro de 2022, ainda conforme policiais civis, Tubarão fazia parte da milícia de Zinho, mas em janeiro de 2023, os dois se tornaram inimigos. Atualmente, o grupo de Tubarão está em guerra com a milícia de Zinho na Zona Oeste do Rio.

Zinho se entregou à Polícia Federal em 24 de dezembro do ano passado, desencadeando uma série de confrontos entre grupos paramilitares rivais. Esta disputa resultou em diversas mortes, incluindo a de Sérgio Rodrigues da Costa, conhecido como Sérgio Bomba, em janeiro passado, e a de Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit, em dezembro do ano anterior.

As milícias, grupos paramilitares que competem com traficantes pelo controle de comunidades e bairros, têm se expandido pelo Rio, dominando áreas e enfrentando confrontos violentos entre si. Em 2005, uma investigação revelou que essas quadrilhas formadas por policiais e ex-policiais já controlavam 42 favelas na Zona Oeste do Rio. Desde então, o poder e a influência desses grupos têm crescido, muitas vezes sem punição.