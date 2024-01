Reprodução/redes sociais Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, está desaparecido

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que o menino visto na companhia de um casal e outra criança em uma lanchonete na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, não é o menor Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, que está desaparecido desde a última quinta-feira (4).



"Não é o menino desaparecido. As buscas continuam", informou a Polícia em nota enviada ao Portal iG.

Os pais da criança receberam a imagem neste sábado (6) enquanto acompanhavam as buscas dos Bombeiros pela criança na praia da Barra, de onde o menino desapareceu.





Relembre o caso

A delegacia especializada que investiga o caso, inicialmente, trabalhava com duas linhas de investigação: a de que a criança havia sumido no mar e a de que teria ido em direção ao calçadão da praia.

O menor foi à praia com o pai, que trabalha como barraqueiro no local há três anos. Os dois chegaram pela manhã e, por volta das 16h30, Édson notou a ausência do filho.

"Eu estava fechando a conta de uns clientes quando percebi que o Davi não estava por perto. Ele está acostumado a ir comigo para a barraca. Conhece todos os funcionários, é obediente. Não iria com estranhos. Mas não sabemos o que pode ter acontecido", disse o barraqueiro no dia do desaparecimento.