Reprodução/Polícia Militar do Rio de Janeiro/Redes Sociais PM-RJ



A Polícia Militar começou uma ocupação de 24 horas na comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital fluminense, nesta quarta-feira (3). O objetivo principal é combater atividades criminosas, remover bloqueios e recuperar veículos roubados e clonados. Até às 8h, não foram reportadas prisões ou apreensões.

Na operação estão envolvidas equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e do Batalhão de Ação com Cães (BAC).

Quando os policiais chegaram à região, encontraram barricadas em chamas obstruindo algumas ruas. Estes bloqueios são utilizados por criminosos para dificultar a movimentação das autoridades durante operações.

Em decorrência da ação da PM, a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land fecharam suas portas durante a manhã desta quarta-feira. Enquanto isso, a Clínica da Família José Neves segue oferecendo atendimento à população, mas suspendeu seus serviços de atendimento domiciliar.