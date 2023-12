Henrique Freire/Imprensa RJ Metrô do RJ tem trem descarrilado

Um trem da linha 2 do metrô do Rio de Janeiro descarrilou na tarde desta sexta-feira (29) entre as estações Maracanã e Triagem, informa o MetrôRio.



Por conta do incidente, que ainda está tendo sua causa apurada, toda a circulação da linha 2 está suspensa. Ainda não há previsão para a retomada do funcionamento.

"As equipes da concessionária estão atuando para normalização da ocorrência, As linhas 1 e 4 operam normalmente neste momento", afirma o MetrôRio.