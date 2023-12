Reprodução/Niterói de Verdade - 08.12.2023 O acidente não deixou nenhum ferido

A estrutura de uma árvore de Natal de 50 metros despencou na orla da Praia de São Francisco, em Niterói, no Rio de Janeiro. A estrutura que estava sendo montada pela Prefeitura da cidade, não resistiu a força dos ventos na madrugada de quinta para sexta-feira (08). Ninguém ficou ferido.

Inicialmente, era previsto que a atração fosse inaugurada no próximo domingo (10), com shows de Elba Ramalho e da Orquestra Petrobras Sinfônica. A árvore, além de comemorar o Natal, também era uma homenagem aos 450 anos do município.

Nas redes sociais, internautas postaram o estado em que a estrutura se encontra após os fortes ventos.

Árvore de Natal de Niterói ca1u nessa madrugada.



Foram gastos 9 milhões com essa árvore de Natal. pic.twitter.com/jk6e8l3k3E — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) December 8, 2023

Árvore de Natal de São Francisco desaba com os fortes ventos na orla, na madrugada desta sexta-feira.



A estrutura de 50 metros de altura, que tinha acabado de ser montada, seria inaugurada neste próximo domingo.



Felizmente ninguém ficou ferido. pic.twitter.com/X9R9twp0xJ — Eu Sou de Niterói (@SoudeNiteroi1) December 8, 2023

Na madrugada desta sexta-feira (08), a Árvore de Natal que acabava de ser montada em São Francisco, desabou. Ninguém ficou ferido. De acordo com a prefeitura, as causas do acidente serão apuradas imediatamente.

Imagens: @cidadedenit pic.twitter.com/CerfXoM0on — Cidade de Niterói (@cidadedenit) December 8, 2023

A Prefeitura de Niterói desligou a energia da estrutura metálica de 50 metros, que iria receber 15 mil lâmpadas de LED. O trânsito da região foi desviado para impedir maiores danos.



Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela montagem foi convocada para prestar esclarecimentos.