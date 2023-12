Reprodução/Defesa Civil de Alagoas Lagoa avança em afundamento causado pela Braskem em Maceió





O afundamento do solo provocado pela mina da Braskem que está sob risco de colapso no bairro do Mutange, em Maceió, chegou a 2,06m de profundidade, segundo a atualização da manhã desta sexta-feira (8), divulgada pela Defesa Civil de Alagoas.

A mina em risco de colapso sob é uma dentre 35 onde a Braskem extraía sal-gema, minério utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC. Até agora, 60 mil pessoas foram desalojadas desde que a instabilidade no solo abriu rachaduras em imóveis e crateras nas ruas.





Apenas nas últimas 24 horas o terreno afundou mais 5,7cm e a cidade permanece em alerta enquanto o chão cede a uma velocidade de aproximadamente 0,23 cm por hora (0,02 a mais que na última medição).

Na quinta-feira (7), a água da Lagoa Mundaú começou a invadir o terreno afundado que antes era seco, o que também causa preocupação.





A Defesa Civil informou que ainda não dá para dizer se o solo está se estabilizando ou não, pois há muita variação na velocidade de afundamento, que tem aumentado e diminuído várias vezes nos últimos dias.

Diante desse cenário, o monitoramento continua sendo feito 24 horas por dia, e a recomendação para que ninguém circula pela região desocupada também permanece.