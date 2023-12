guarda municipal Florencia Aranguren, de 31 anos

O corpo de uma argentina foi encontrado em uma trilha da praia de José Gonçalves, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. A vítima é Florencia Aranguren, de 31 anos. Ela foi encontrada com marcas de facadas no corpo, por volta das 8h desta quarta-feira (06).



Aranguren foi encontrada junto ao seu cachorro, que estava amarrado ao seu corpo com a coleira. Segundo a Guarda Municipal, um morador do local encontrou a jovem, e acionou as autoridades. A jovem havia se mudado há três dias para a cidade.

A Polícia Militar foi acionada para auxiliar nas investigações. O suspeito foi encontrado e preso pela PM. Ele tinha marcas de sangue na cueca.

Ao ser detido, o suspeito foi encaminhado para o local do crime, onde o cachorro da vítima teria reagido contra ele.



O nome do homem não foi divulgado. Ele foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ele já tinha outras duas passagens por furto e lesão corporal.

O corpo de Aranguren foi levado para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio, e a polícia segue realizando perícias no local do crime.