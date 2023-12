PRF Maconha apreendida

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde de domingo (3), cerca de três toneladas de maconha no Km 169 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O veículo foi encontrado com o motor ligado, mas sem a presença do condutor.

Em decorrência da operação Palladium, as equipes da PRF realizavam patrulhamentos ostensivos para coibir o roubo de carga e crimes conexos, quando avistaram um veículo parado às margens da rodovia.

Na intenção de prestarem auxílios ao condutor, os policiais se aproximaram, mas verificaram a ausência de ocupantes. Após a tentativa de encontrar notas fiscais e indícios do possível motorista, foram realizadas fiscalizações no conjunto veicular e nas mercadorias transportadas, sendo encontrados, entre a carga, diversos tabletes contendo o entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal no Rio de Janeiro.