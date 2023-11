Reprodução/redes sociais Câmeras de segurança registraram toda a ação e auxiliaram a polícia a prender o suspeito

Um morador de rua foi preso por estupro de vulnerável contra uma jovem de 19 anos em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada do último dia 14 na Rua Xavier da Silveira.

De acordo com as autoridades, a vítima retornava da Pedra do Sal, na zona portuária. Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem cambaleando quando foi abordada, sem condições de reagir. Um pedestre que passava pelo local ajudou a jovem a escapar da situação.

O caso foi registrado na 13ªDP em Ipanema na quinta-feira (16), quando a vítima foi até a delegacia acompanhada de sua mãe para prestar depoimento. Segundo a Polícia, o morador de rua foi preso no dia seguinte a 500 metros do local do crime.