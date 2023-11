1Reprodução/Instagram @14dpleblon 19.11.2023 Carros da comitiva de Taylor Swift com placas cobertas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu quatro carros usados pela equipe da cantora Taylor Swift por estarem com as placas dos veículos cobertas. Os agentes da 14° DP (Leblon) estiveram no Hotel Fasano, em Ipanema, na zona sul da capital fluminense, na madrugada deste domingo (19) — hotel onde a artista está hospedada.

Os veículos foram levados pelos policiais à delegacia e, depois, devolvidos após esclarecimentos. Imagens feitas na quinta (16), dia da chegada da cantora ao Rio, mostram os carros com as placas cobertas.





Mesmo devolvidos, os veículos não podem passar por nenhum tipo de alteração e seguem à disposição da polícia, segundo informações do G1. Os motoristas falaram aos policiais que cobriram as placas após receberem a orientação de guardas municipais, pois assim poderiam trafegar em faixas exclusivas sem o risco de serem multados.

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro informou que irá averiguar o caso junto à Corregedoria para apurar se a a ordem partiu dos guardas e quais equipes da Guarda não estavam realizando o serviço de escolta, mas acompanhando a comitiva.



Show adiado, arrastões e morte de fã

Os fãs da cantora Taylor Swift passaram por diversas situações difícies no último sábado (18). Após a morte da estudante Ana Benevides, de 23 anos , durante o primeiro show da cantora em solo brasileiro, na sexta-feira (17), a artista pop anunciou em seu Instagram que a segunda apresentação, que ocorreria no sábado, havia sido adiada.

Foto: Daniele Menin / Arquivo Pessoal Ana Benevides, de 23 anos, morreu no início do primeiro show da cantora Taylor Swift





Por volta de 18h, já no estádio, os fãs receberam a notícia que o show ocorrerá na próxima segunda-feira (20). A informação deixou o público desolado. Contudo, o que as pessoas não esperavam é que na saída do Engenhão, na zona norte do Rio, elas ainda sofreriam com arrastões — ações criminosas que também ocorreram durante as apresentações da banda RBD, neste mês de novembro.

Nas redes sociais, há diversos vídeos em que é possível conferir o momento em que os fãs da cantora buscaram refúgio dentro de uma unidade da rede de fast food Burger King. Em outro registro é possível ver a ação de um policial que procurava pelos criminosos. Confira:

