Reprodução/X 18.11.2023 Fãs de Taylor Swift se abrigam em loja do Burger King para se protegerem de arrastão

Os fãs da cantora Taylor Swift passaram por diversas situações difícies neste sábado (18). Após a morte da estudante Ana Benevides, de 23 anos , durante o primeiro show da cantora em solo brasileiro, na última sexta-feira (17), a artista pop anunciou em seu Instagram que a segunda apresentação havia sido adiada.



Por volta de 18h, já no estádio, os fãs receberam a notícia que o show deste sábado ocorrerá na próxima segunda-feira (20). A informação deixou o público desolado.

Contudo, o que as pessoas não esperavam é que na saída do Engenhão, na zona norte do Rio, ainda sofreriam com arrastões — ações criminosas que também ocorreram durante as apresentações da banda RBD, também neste mês de novembro.

Nas redes sociais, há diversos vídeos em que é possível conferir o momento em que os fãs da cantora buscaram refúgio dentro de uma unidade da rede de fast food Burger King. Em outro registro é possível ver a ação de um policial que procurava pelos criminosos. Confira:



Fãs da Taylor Swift correm de arrastão na saída do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



O show nem chegou a acontecer.



Fãs correram para se proteger em lanchonete.



pic.twitter.com/9dpxB5IvE9 — José Norberto Flesch (@jnflesch) November 18, 2023













🚨 MEU DEUS! Fã relata ocorrência de arrastão durante a saída do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, onde ocorreria o show de Taylor Swift. pic.twitter.com/76MeiqORE6 — UpdateCharts (@updatecharts) November 18, 2023













os policiais estão atrás dos bandidos que está fazendo arrastão em frente o estádio Nilton Santos, onde aconteceria o show da Taylor Swift pic.twitter.com/ZHXDbvzEm9 — COXIXADA (@coxixada) November 18, 2023