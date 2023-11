Reprodução/ Facebook 18.11.2023 O presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (PSD)

O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Carlo Caiado (PSD), anunciou neste sábado (18) que vai protocolar um projeto de lei determinando a autorização para que o público entre com garrafas d'água em shows e eventos culturais e esportivos na capital fluminense.

O anúncio ocorre após a morte da estudante Ana Benevides, de 23 anos, durante o primeiro show da cantora Taylor Swift em solo brasileiro, na última sexta-feira (17), no estádio do Engenhão, na zona norte da cidade. A jovem morreu devido ao intenso calor que faz na cidade.

Foto: Daniele Menin / Arquivo Pessoal A estudante de psicologia Ana Benevides morreu devido ao calor intenso no Rio de Janeiro





Segundo o vereador, o projeto também vai obrigar os organizadores dos eventos a disponibilizarem pontos de hidratação e áreas para resfriamento. "É inadmissível que uma jovem perca sua vida por conta da falta de estrutura em um evento desse tamanho, em meio a uma das maiores ondas de calor já registradas. Registro minha solidariedade à família e amigos da Ana", declarou o parlamentar.

De acordo com o texto do projeto que será apresentado, o público poderá entrar nos espaços de eventos com garrafas de água mineral lacradas e transparentes. Já os pontos de hidratação devem ser disponibilizados na proporção de um para cada 200 pessoas presentes. A regra valerá sempre que a temperatura registrada for igual ou superior a 30 graus e durante o verão.

"Vamos buscar uma união de todos os vereadores para aprovar essa medida o quanto antes, tendo em vista a previsão de um dos verões mais quentes dos últimos tempos no Rio", disse Caiado.

Novas regras para o segundo dia de show

Reprodução Taylor Swift pausou show para dar água aos fãs: 'Realmente precisam'





A T4F, organizadora do show de Taylor Swift, informou que colocará mais pontos de distribuição de água gratuita durante o segundo dia da turnê "The Eras Tour" no Rio, na noite deste sábado.

Em comunicado a empresa também afirmou que permitirá entrada de copos e alimentos lacrados no Engenhão, e que a estutura de atendimento médico será reforçada.

De acordo com a empresa, os copos de água precisam estar lacrados por "recomendações de segurança" e "a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos". A T4F também afirmou que a venda de bebidas e alimentos é uma "atribuição da administração do estádio".









A mudança na postura da empresa vem após pressão de fãs, que chegaram a organizar um abaixo-assinado por mais acesso a água, além de o ministro da Justiça, Flavio Dino, informar que vai assinar uma norma obrigando a distribuição de água potável e a permissão de entrada de garrafas em shows.