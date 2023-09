Divulgação Mario Esteves, prefeito de Barra do Piraí, sugeriu castrar meninas

O prefeito de Barra do Piraí , Mario Esteves (PROS), defendeu a “castração” das mulheres como forma de controlar a natalidade do município. Além disso, Esteves ainda defendeu a criação de um projeto para controlar o nascimento de crianças.

Durante a inauguração de uma estrada no município, Mario Esteves declarou que haviam muitas crianças na cidade e que as famílias deveriam ter no máximo dois filhos.

“O que não falta em Barra do Piraí é criança… Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população, é muito filho, cara, cadê o Dione [secretário de Saúde]? É no máximo dois, fazer uma lei lá na câmara, porque haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. Isso tinha que ser um projeto federal, estadual, municipal, porque precisa, sim, desse controle. É muita responsabilidade colocar filho no mundo”, declarou o prefeito.

O vídeo havia sido postado nas redes sociais da prefeitura, mas foi apagado após a repercussão negativa da fala.

Neste sábado (16), o prefeito de Barra do Piraí foi até as redes sociais e declarou que não teve a intenção de ofender as mulheres e que se equivocou ao usar o termo “castração” no lugar de “laqueadura”. “Infelizmente, hoje, qualquer palavra mal colocada pode se transformar em barbárie nas mãos de pessoas mal intencionadas”, declarou.

Em nota, a prefeitura afirmou que Mario Esteves entende a laqueadura como uma aliada do planejamento familiar e que a declaração ocorreu durante um momento de descontração durante a inauguração da rodovia.

“O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, entende que a laqueadura seja um dos procedimentos para o incremento do planejamento familiar, assim como a vasectomia. Jamais teve a intenção de promover qualquer tipo de prática danosa ou preconceituosa às mulheres. Prova disso, são os investimentos que a prefeitura tem aplicado no Hospital Maria de Nazaré — a Pérola do Vale — e nos programas Saúde da Mulher e Saúde do Homem, onde o planejamento familiar é discutido. Foi um momento de descontração na inauguração de uma importante via de escoamento de produção e de desenvolvimento na cidade, tema central do evento e que é o principal destaque. Qualquer ilação com esse assunto mostra desconhecimento político, uma vez que castrar é esterilizar. A utilização da linguagem vai muito mais para quem quer difundir a confusão na mente do outro, quando deveria explicar.”

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Barra do Piraí emitiu uma nota de repúdio onde classificou as falas como “ato de misoginia”, ou seja, aversão às mulheres, desrespeitosas e machistas.

Nota de Christopher Almada, presidente da OAB de Barra do Piraí:

“Nota de repúdio. Em pleno ano de 2023, após diversas lutas das mulheres na busca de igualdade, espaço e respeito, fomos surpreendidos com a fala do Prefeito de Barra do Pirai, que de forma desrespeitosa e afrontosa, e ainda com ar de deboche, sugeriu que as mulheres barrenses fossem 'castradas' e que uma lei fosse apresentada na Câmara Municipal limitando o número de filhos por mulheres. A fala é típica de ato de misoginia, e mais uma vez demonstra o total desrespeito do Prefeito com as mulheres. É inaceitável que o representante eleito de um povo, formado exatamente na maioria por mulheres, ainda tenha um pensamento tão retrógrado e machista, típico da era das cavernas. Infelizmente, esse não é o primeiro ato de preconceito do Chefe do Executivo, que deve ser objeto de repúdio bem como combatido todos os dias, para que a nossa geração e as próximas, entendam, finalmente, que todas e todos somos iguais.”