Reprodução: Câmeras de Segurança Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca





Nesta segunda-feira (04), o prefeito do Rio de Janeiro pediu a CETRIO (Companhia de Engenharia de Tráfego) mudanças no limite de velocidade da orla carioca. A decisão foi comunicada dois dias após o atropelamento do ator Kayky Brito , na Zona Oeste.

"O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa orla - um lugar de contemplação, lazer e paz - tem velocidade máxima de 70km é um absurdo", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Eduardo Paes afirmou que pretende estender a mudança a outras vias públicas da capital fluminense. Internautas criticaram a decisão do prefeito, alguns rebateram o plano de redução como como solução para prevenir acidentes.

Kayky Brito foi atropelado foi atropelado sábado (02/09), de madrugada, após sair de um quiosque. O acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca. Segundo dados Corpo de Bombeiros, entre 1º de janeiro e 3 de setembro de 2023 foram registrados 1.956 atropelamentos por automóvel na cidade.

Mudança no Código de Trânsito Brasileiro

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a velocidade máxima de 50km/h em vias urbanas. Segundo especialistas, um atropelamento a 60km/h equivale a uma queda do 6º andar. A probabilidade de a vítima ir a óbito é de 98%. No caso de uma colisão com automóvel a 30 km/h, a vítima tem 90% de chance de sobreviver.

No Brasil, cerca 120 pessoas morrem diariamente em acidentes de trânsito. Com objetivo de reduzir os índices de mortalidade, entidades da sociedade civil elaboraram o Projeto de Lei 2789/23 . O PL, que tramita na câmara desde maio, sugere mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As alterações incluem redução de velocidade de 80 km/h para 60 km/h, em vias urbanas de trânsito rápido. Nas vias artérias a diminuição seria de 60 km/h para 50 km/h.

















Cidades brasileiras já adotaram a redução

Na capital do Ceará, houve uma redução de 58,3% do número de óbitos, a partir de 2014, quando Fortaleza adotou a velocidade de máxima de 50 km/. Em algumas vias a tolerância diminui para 30 km/h. Um levamento da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) revela que a medida foi fundamental para redução de acidentes fatais. Curitiba (PA) também mostra resultados positivos após a redução do limite de velocidade para 50 km/h.

Em São Paulo, os índices de acidente diminuíram com a implementação do Vida Segura. O plano de gestão do trânsito propõe uma série de medidas para prevenção de acidentes, dentre elas a redução da velocidade máxima em grandes vias urbanas. Os limites variam de 50km/ a 30 Km/h.