PMERJ/Divulgação Operação da polícia na Ilha do Governador

A Secretaria de Estado de Polícia Militar comunicou o afastamento do tenente-coronel Fábio Batista Cardoso, comandante do 17º BPM (Ilha do Governador), após a morte de Eloá Passos, de 5 anos, e de um adolescente de 17, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Em nota oficial, a Polícia Militar afirmou que a decisão pelo afastamento do tenente-coronel é para “dar uma maior lisura e transparência à averiguação dos fatos referentes às ações ocorridas na manhã deste sábado (12), na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade”.

As ações ocorridas nesta manhã incluem um confronto que resultou na morte do adolescente de 17 anos identificado como Wendel Eduardo.

De acordo com a corporação, a equipe estava na Rua Paranapuã quando avistou dois homens em uma moto, e que o adolescente, um dos ocupantes, estava armado e atirou contra os policiais, dando início a um confronto.

Wendel, tratado somente como suspeito pela Polícia, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde morreu. O condutor da moto não foi identificado, mas foi levado à 37ª DP (Ilha do Governador) para prestar esclarecimentos.

Testemunhas afirmam que o menor não estava armado e que o rapaz apenas levantou os braços ao passar pelos policiais, que atiraram contra ele.

Após a morte do adolescente, moradores do Morro do Dendê realizaram um protesto. Segundo testemunhas, os policiais no local efetuaram disparos para o alto para dispersar os manifestantes.

Eloá Passos, de 5 anos, também foi vítima da violência na Ilha do Governador. A criança foi atingida por bala perdida dentro de casa. A jovem foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu.

Segundo familiares e outras testemunhas, o disparo que atingiu a criança foi efetuado por policiais na tentativa de dispersão dos manifestantes, citada anteriormente.



Segundo a Polícia Militar, o 17º BPM foi informado sobre uma criança baleada no interior do Morro do Dendê e destacou que não havia nenhuma operação em andamento na comunidade e que está investigando o caso.