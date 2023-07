Divulgação/Britcham - 12.07.23 Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, em discurso para investidores

O encontro de representantes das maiores e mais importantes economias do mundo deve ocorrer na lagoa Rodrigo de Freitas, em novembro de 2024, segundo afirmação feita nesta terça-feira (11) pelo governador do Rio de Janeiro.

“Estou negociando para que a sede oficial do G20 seja no complexo gastronômico e cultural Lagoon, onde seria um marco. A lagoa Rodrigo de Freitas novamente limpa e o G20 acontecer ali.”

Cláudio Castro detalhou a investidores brasileiros e britânicos em evento organizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria (Britcham) que a iniciativa faz parte de uma agenda prioritária para o impulsionamento da economia verde no estado carioca.

“Todas as ações orçamentárias do Rio de Janeiro deste ano estão ligadas a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). É o único estado da União que vinculou as ações a uma ODS foi o Rio de Janeiro. Não à toa, ano que vem, seremos sede do G20.”, disse.

A escolha do estado como sede do G20 está relacionada ao setor de energia. O estado é um dos principais players do setor no país. “E esse protagonismo passa pela transição energética, sobretudo na perspectiva do hidrogênio verde e do hidrogênio azul. Temos projeto para que o porto Açu gere 3 gigawatts (GW)”, concluiu.