Divulgação/Riotur O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Autoridades do Rio de Janeiro comemoram a escolha da cidade como sede do G20 – grupo formado pelos países mais ricos do mundo. Essa é a primeira vez que o encontro vai ser realizado no Brasil. Com a maior exposição da Cidade Maravilhosa, a expectativa é de que, além do movimento em torno do encontro, programado para novembro de 2024, gere uma grande visibilidade internacional que possa ser revertida na atração de mais turistas e investidores estrangeiros.

"O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil para o mercado turístico internacional. A escolha como sede do G20, só reforça o nosso protagonismo no cenário mundial de grandes eventos", justifica Gustavo Tutuca, secretário de Turismo do estado do Rio.

Não resta a menor dúvida de que a cidade maravilhosa possui vocação anfitriã. Além das indiscutíveis belezas, possui legados de grandes eventos internacionais como a icônica conferência ambiental Rio 92, as Olimpíadas do Rio (em 2016) e partidas da Copa do Brasil (2014).

"O Rio já recebeu duas Copa do Mundo, uma Olimpíada, diversas edições do Rock in Rio, entre outras centenas de eventos, ano após ano. Temos o maior Réveillon e o maior Carnaval do planeta", justifica Gustavo Tutuca.

Setor hoteleiro em festa

O maior equipamento de hospedagem do país, está na expectativa de que esse evento ajude a alavancar o processo de recuperação dos impactos negativos por conta da pandemia da Covid-19.

“Vamos receber no parque hoteleiro mais moderno do Brasil ministros da Economia e presidentes dos Bancos Centrais de 19 países e da União Europeia que, juntos, representam cerca de 80% de toda a economia global” antecipa Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO.

A euforia não se restringe apenas ao encontro da cúpula em novembro de 2024, mas na estimativa de um impacto positivo para bem antes da abertura oficial quando começam as reuniões técnicas com integrantes das comitivas.



No entanto, a Cidade Maravilhosa terá que fazer o seu dever de casa o mais rápido possível para que tudo esteja pronto para receber os chefes de estado e comitivas das maiores economias do mundo. Entre as ações, a definição da novela sobre a revitalização do Aeroporto Internacional Tom Jobim em contraponto ao congestionamento do terminal doméstico do Santos Dumont.

“Para garantir que o sucesso de encontros como a Eco 92 e o Rio +20 se repitam, o Rio Convention & Visitors Bureau está atuando em um grupo de trabalho junto ao governo do estado, colocando à disposição a expertise da entidade e o suporte de seus mantenedores - que contemplam parte importante do trade carioca - para que a missão de receber visitantes e delegações estrangeiras seja realizada com maestria", propõe Carlos Werneck, presidente-executivo do Rio CVB/Visit Rio.

Impulso

A estimativa com volta de eventos internacionais de grande porte no Rio de janeiro é de que impulsione o turismo durante todo o ano através da maior visibilidade.

“A notícia demonstra que o Rio de Janeiro mantém sua imagem de protagonista global da cena turística, com capacidade para acolher com conforto e segurança essas delegações", avalia Alfredo Lopes.

Além da hotelaria, outros segmentos devem ser alavancados, como o aéreo, alimentação e logístico.

“O evento, sem dúvida será importante para todo o setor de turismo, com impacto para o setor de comércio, shopping centers, bares e restaurantes, além de representar um importante marco para o nosso calendário". complementa Lopes.

Os ministérios das Relações Exteriores e do Turismo planejam fazer uma ação conjunta de forma a aproveitar a visibilidade por conta do G20 para divulgar destinos turísticos do país, entre eles da cidade anfitriã, o Rio de Janeiro.

"Ficamos muito empolgados com a notícia, pois, além de contribuir para dar visibilidade ao destino, posiciona a cidade como um polo relevante para discussões mundiais. O Rio de Janeiro tem um histórico positivo na recepção de eventos dessa natureza”, explica Carlos Weerneck.

A secretaria de turismo do estado já trabalha nos preparativos tendo a certeza de que sediar o G20 vai deixar legados para o Rio de Janeiro.

"A mensagem que queremos deixar para o mundo todo, é que somos um destino preparado, com mais de 3.000 meios de hospedagem, quase 5 mil agências de turismo e 10 mil guias de turismo. Seja a lazer ou para negócios, o Rio de Janeiro é um estado perfeito. Estaremos pronto para o G20 e para reforçar o posicionamento do Rio de Janeiro como principal destino turístico do país", justifica Gustavo Tutuca.

Entenda o G20

O grupo reúne os países com as maiores economias do mundo, entre eles, o Brasil, Estados Unidos, Argentina, China, Japão, Arábia Saudita e a União Europeia - composta por várias nações do Velho Continente.

Os países integrantes concentram cerca de 80% de todo o Produto Interno Bruto do planeta, 75% do comércio mundial e 60% da população. A organização carioca, além dos 20 países integrantes do grupo, está convidando outras dez nações, entre elas, os também integrantes do Mercosul junto com o Brasil: Paraguai e Uruguai.

Na pauta que será discutida pelas governanças estão a urgência ambiental e climática, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os efeitos da Covid-19 assim como a estabilização do mercado financeiro global. A partir de dezembro, o Brasil recebe oficialmente a presidência rotativa do grupo e começa a realizar reuniões antecessoras com as autoridades envolvidas. No entanto, antes de passar o bastão, a Índia, que está com a presidência, sediará a edição deste ano do G20 agendada para setembro em Nova Délhi.