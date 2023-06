Pedro Ivo / O Dia Monique Medeiros ao sair da prisão em agosto de 2022

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta quinta-feira (29) a volta de Monique Medeiros, mãe do garoto Henry Borel, à prisão preventiva. O ofício foi enviado ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O subprocurador-geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho disse que ações de Monique que podem prejudicar o curso do processo. Ele ressalta não poder observar apenas os direitos e garantias da ré, mas o princípio do processo legal.

Monique Medeiros é acusada de participar da morte do próprio filho, Henry Borel, de 4 anos, em março de 2021. Além dela, o padrasto do garoto, o ex-vereador do Rio Jairo Souza, conhecido como Jairinho, também responde pelo crime.

Ela está solta desde agosto do ano passado, quando recebeu um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Após a decisão, o pai do garoto, Leniel Borel, entrou com recurso junto ao STF para retomar a prisão da ex-mulher.

Monique e Jairinho devem ir a júri popular. A data do julgamento, no entanto, ainda não foi marcada.