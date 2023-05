Reprodução/Rede Globo - 24.05.2023 Mergulhador preso pela PF durante operação

Dois mergulhares profissionais foram presos pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Novos Rumos nesta quarta-feira (24), no Rio de Janeiro . A ação é contra um esquema de tráfico internacional de drogas em navios do Rio para a Europa. Até o momento, as investigações da PF já apreendeu meia tonelada da droga.

Durante esta manhã, os agentes federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão expedidos pela Justiça em diversos endereços da capital carioca. De acordo com a PF, agora, dois outros suspeitos estão sendo procurados.

O grupo criminoso, que é ligado ao Comando Vermelho, segundo as investigações, exportava o cloridrato de cocaína, forma mais pura da droga, inserindo a mesma em embarcações que tinham como destino o continente europeu.

“Para ter acesso aos navios de interesse, o grupo contava com o apoio de funcionários contratados do Porto do Rio de Janeiro, que apresentavam as rotas das embarcações atracadas”, afirmou, em nota, a Polícia Federal.

De acordo com os agentes, os mergulhadores presos nesta quarta eram os responsáveis por fazer a ocultação das drogas nos cascos dos navios.

“O nome da operação [Novos Rumos] se deve ao fato de a principal facção criminosa do Rio de Janeiro [Comando Vermelho] apresentar uma nova frente de atuação no tráfico de entorpecentes, passando a atuar não só em âmbito local, mas também no tráfico internacional de drogas”, explicou o órgão.

